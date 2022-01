Un dritto alla rotonda e fa "strage" di tartarughe

Non si è minimanente accorto della rotatoria e, con un dritto da manuale, ha centrato in pieno le statue delle tartarughe distruggendole così come l'auto sulla quale viaggiava. Incidente nella notte tra sabato e domenica a Ponte Nuovo dove, a farne le spese, sono state le testuggini che decoravano il centro dello spartitraffico. Il sinistro, secondo quanto emerso, si è verificato intorno alle 4 quando l'automobilista che proveniva da via Dismano ha combinato il guaio. L'uomo è comunque uscito indenne dall'incidente e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che hanno sottoposto il guidatore al test dell'etilometro che avrebbe dato risultato negativo.