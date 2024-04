Impatto violentissimo all'incrocio: uomo perde la vita sul colpo

Ha avuto esito mortale l'incidente avvenuto venerdì sera attorno alle 19.45 lungo la provinciale Brisighellese, alle porte di Faenza. Un 69enne era al volante di una Peugeot 307 e viaggiava da Faenza verso Russi quando, giunto all'intersezione con via Crocetta, ha investito un uomo, un 87enne, intenzionato ad attraversare la strada. L'impatto tra auto e pedone è stato violento e l'anziano è morto sul colpo.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma per il pedone non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, supportata da una volante della Questura per aiutare nella viabilità, gestita a senso unico alternato per permettere i rilievi. L'automobilista verrà sottoposto, come da prassi, agli esami alcolimetrici e tossicologici del caso.