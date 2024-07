Suv urta due vetture e si dà alla fuga, ma i Carabinieri lo bloccano: 57enne nei guai

Prima causa un incidente e poi fugge via a tutta velocità. Nella serata di venerdì 12 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio e della stazione di Lido degli Estensi sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 309 “Romea” sul ponte che collega Porto Garibaldi e Lido degli Estensi. Dalle prime testimonianze è emerso che, pochi minuti prima, un conducente a bordo di un Suv con targa olandese, perdendo il controllo del mezzo, aveva invaso la corsia di marcia opposta e urtato un camper e un'auto per poi darsi alla fuga ad alta velocità in direzione di Ravenna. Nell’impatto una donna è rimasta ferita in modo non grave e trasportata presso l’ospedale del Delta di Lagosanto per le cure del caso.

La centrale operativa della compagnia di Comacchio, nel frattempo, ha allertato subito i colleghi di Ravenna e una pattuglia della stazione di Mezzano è riuscita a rintracciare e a bloccare il fuggitivo, un 57enne italiano ma residente nei Paesi Bassi, già noto alle forze dell'ordine. L’uomo tuttavia si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro. Al termine degli accertamenti il 57enne è stato deferito per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici. Terminati i rilievi dei Carabinieri la strada statale è stata quindi riaperta e il traffico dopo qualche ora è tornato regolare.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday