Violento scontro fra auto e bici: anziano ciclista in ospedale

Grave incidente lunedì mattina a Massa Lombarda, intorno alle 9. E' successo all'incrocio tra via Marchetti e via Saffi, dove un ciclista di 80 anni è venuto in collisione con una Fiat Punto guidata da una donna. Nell'urto l'anziano ha impattato contro il parabrezza dell'auto e in seguito è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando traumi gravi a testa e torace. Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. I medici, considerando le condizioni e l'età del ciclista, hanno deciso di trasportarlo con codice di massima gravità all'Ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia municipale della Bassa Romagna. La viabilità non ha subito particolari ripercussioni.

Foto Massimo Argnani