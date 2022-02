Violento scontro fra pullman e bici: ciclista portata d'urgenza in ospedale

Gravissimo scontro fra pullman e bici a Faenza. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno all'incrocio fra via Mazzini e via Oriolo. Stando alle prime ricostruzioni, il pullman, guidato da un faentino classe 1979, stava percorrendo via Mazzini diretto verso il centro e giunto all'incrocio avrebbe svoltato a destra in via Oriolo, dove una donna di circa 85 anni stava attraversando in bici la strada. L'urto inevitabile ha fatto cadere rovinosamente a terra la signora. Immediamente soccorsa dai medici del 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica e con l'elicottero partito da Ravenna, la donna è stata poi trasportata con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Faenza e la Polizia Locale della Romagna Faentina per i rilievi di legge.