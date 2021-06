Violento scontro sull'Adriatica, un'auto prende fuoco: traffico in tilt

Uno scontro tra due auto ha mandato in tilt il traffico sull'Adriatica poco prima delle 9 di lunedì mattina. L'incidente è avvenuto sulla statale nel tratto ravennate tra via Dismano e via Ravegnana e ha visto coinvolte una Fiat Punto guidata da un uomo e una Peugeot 208 condotta da una donna con a bordo i suoi due bambini. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Ferrara.

A prestare i primi soccorsi ai feriti è stato il conducente di un camper che ha atteso poi l'intervento del 118, giunto sul posto con auto medica e ambulanza. Il conducente della Punto ha rifiutato i soccorsi, mentre la madre e i due bambini sono stati portati all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Durante i soccorsi, tuttavia, si è innescato un incendio sull'auto dell'uomo, fortunatamente fuori dall'abitacolo, rendendo necessario quindi l'intervento dei Vigili del fuoco di Ravenna che hanno poi domato le fiamme.

Sul posto, per i rilievi di legge, anche la Polizia stradale di Faenza. A causa dello scontro e del conseguente incendio la strada statale è rimasta completamente chiusa per circa un quarto d'ora, mentre la chiusura è stata prolungata sul tratto in direzione nord dell'Adriatica a partire dall'incrocio con via Dismano, causando una lunga coda di vetture.