Violento scontro fra auto e motorino: uomo portato d'urgenza in ospedale

Ancora un grave incidente sulle strade della provincia. Tutto è accaduto giovedì pomeriggio, intorno alle 13.30, all’incrocio tra via Galvani e via Volta a Faenza. Stando alle prime ricostruzioni nello scontro sarebbero coinvolte una Mercedes 200 e un motorino, un Ciao Piaggio. Ad avere la peggio è stato l'uomo sul due ruote, di circa 60 anni. Subito sono arrivati sul posto i soccorsi del 118, con ambulanza ed elicottero. I medici viste le condizioni del sessantenne hanno deciso per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri di Faenza. Nell stessa giornata un incidente mortale si è verificato invece in via Basilica a Savarna.