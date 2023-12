Violento scontro fra due auto all'incrocio, una si ribalta: due feriti in ospedale

Un violento scontro tra due auto si è verificato giovedì a Massa Lombarda. Tutto è avvenuto intorno alle 11.30 all'incrocio fra via Trebeghino e via Argine San Paolo, già noto per altri incidenti. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Secondo una prima ricostruzione una Fiat Punto condotta da un 69 di Imola, di origini venezuelane, ha impattato contro una Citroen C3 guidata da un 53enne del luogo di origini marocchine. Nell'urto, la Fiat si è ribaltata su un lato. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'elicottero del 118 da Bologna. Entrambi i conducenti sono sempre rimasti coscienti. I soccorritori hanno deciso di portare il 69enne all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Il 53enne è stato invece portato all'ospedale di Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo per coadiuvare i soccorsi.