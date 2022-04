Violento scontro frontale tra due automobili, intervento dell'elicottero per soccorrere una ragazza

Incidente con scontro frontale, attorno alle 16 del lunedì di Pasquetta (18 aprile), all’incrocio tra le vie Montebello e via Marabina. Per cause ancora da chiarire, al vaglio della Polizia locale di Ravenna, sono andate distrutte una Dacia Sandero e una Volkswagen modello Tiguan. Ad avere la peggio la ragazza alla guida della Dacia, di 29 anni, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Sulla Tiguan erano invece a bordo due persone originarie di Cesena, che sono state trasferite in ambulanza all’ospedale, ma non sono in condizioni preoccupanti. Sul posto oltre alla Polizia locale sono intervenute due ambulanze del 118, l’elisoccorso e i Vigli del fuoco. Via Marabina è rimasta a lungo chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione delle due autovetture incidentate.