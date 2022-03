Vola con l'auto fuori strada e finisce vicino al fiume: 19enne in ospedale

Piccolo incidente mercoledì mattina, attorno alle 12.30, a Ravenna. Un 19enne romeno stava viaggiando a bordo di un'auto lungo via Ravegnana, nei pressi di villa Monaldina, quando improvvisamente per cause ancora in corso d'accertamento è uscito di strada, finendo sulla banchina vicino al fiume. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Un altro incidente si è verificato in mattinata a Faenza.