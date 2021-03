Incidente sulla E45: statale chiusa al traffico, viabilità modificata

La chiusura si è resa necessaria per consentire il recupero del mezzo, che per cause in corso di accertamento si è ribaltato

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 67 “Tosco Romagnola” in località Marina di Ravenna, al km 219,700 in direzione Toscana. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Porto fuori con rientro a Classe. La chiusura si è resa necessaria per consentire il recupero del mezzo, che per cause in corso di accertamento si è ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Immagine di repertorio