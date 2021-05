Incidente tra un'auto e una bici: il ciclista trasportato in elicottero al Bufalini

Il casco ha evitato che le ferite riportate potessero essere molto più gravi. Un ciclista amatoriale sabato intorno alle 13 è rimasto coinvolto in un incidente a Barbiano, frazione di Cotignola, nel ravennate. L'impatto contro un'auto, una Opel Corsa guidata da una donna dell' '85 del posto, è avvenuto intorno alle 13, quando il ciclista 55enne stava percorrendo via Tre Case con direzione Solarolo-Barbiano. L'uomo è prima finito contro il prabrezza del veicolo e poi è caduto a terra a causa della collisione con l'auto che procedeva in direzione opposta e che stava effettuando una svolta a sinistra per prendere via Montale.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica. Per il ciclista è stato deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena ed è stato necessario l'intervento dell'elicottero da Bologna che è atterrato in un campo vicino. I rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna.