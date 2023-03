Incidenti con auto elettriche o a idrogeno: l'esercitazione dei Vigili del fuoco

Un'esercitazione specifica per intervenire in maniera adeguata e salvare la vita delle persone. Questo è quanto avvenuto venerdì con il personale operativo dei Vigili del fuoco e quello sanitario di Area vasta – Romagna Soccorso, nella seconda edizione del progetto denominato "Sinergie di Soccorso". Questa iniziativa, nata il 29 marzo del 2022 dal Gruppo provinciale sugli incidenti stradali del Comando di Ravenna, è diventata nel 2023 il modello d'addestramento di riferimento a livello regionale sull’approccio di scenari coinvolgenti vetture di nuova concezione e sistemi propulsivi innovativi. L’arrivo dell’elettrico, la diffusione del GNL e lo studio prossimo dell’idrogeno, vedono infatti la necessità di condividere le conoscenze e le proprie esperienze con tutti i soccorritori impegnati sul territorio nazionale.

Per l’occasione, sono stati illustrati i contenuti del “Manuale Operativo sugli Incidenti stradali”, patrimonio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione di tre isole pratiche per lo svolgimento di tutti i tecnicismi decarcerativi - estricativi, che la realtà operativa quotidiana richiede. Nell’anno in corso, la Direzione Regionale Emilia Romagna ha accolto con grande sensibilità la necessità di impiegare il personale facente parte il Gruppo di Lavoro Regionale, con esperti in materia e Istruttori Professionali, mettendo a disposizione le risorse necessarie. Il progetto “Sinergie del Soccorso” è finalizzato alla creazione di una Macrosquadra con diverse competenze ma con un unico importante obbiettivo, la sicurezza del cittadino.