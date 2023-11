"Maglia nera" a Ravenna per i morti in bici o monopattino: "Colpa di distrazione, velocità e mancate precedenze"

"Maglia nera" per la provincia di Ravenna per il numero di morti in bicicletta o in monopattino nel 2022. Lo scorso anno, infatti, nella nostra provincia le persone che hanno perso la vita in sella a una due ruote, normale o elettrica, o a un monopattino sono state ben otto, il numero più alto in regione (contro i 6 decessi di Ferrara, i 3 di Forlì-Cesena, l'1 di Rimini e i 2 di Bologna). L'anno precedente, nel 2021, si contava un decesso in meno (7), nel 2020 cinque mentre nel 2019 la cifra più alta, 10.

Sono numeri che emergono dai dati sugli incidenti che hanno coinvolto velocipedi in ambito regionale nella fascia 2019-2022 del Centro di monitoraggio regionale Cmr, elaborati dall'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale. Nel 2022 in regione, rispetto al 2019, il numero d’incidenti con almeno un velocipede coinvolto è sceso (-6,7%), così come il numero dei feriti (-8,7%) e quello dei morti (-46,7%, pari a -28 unità).

Per quanto riguarda il Ravennate, però, nel 2022 i feriti su bici e monopattini sono stati 350, in aumento rispetto ai 334 del 2021 e ai 291 del 2020, anche se in calo del -5,9% rispetto ai 372 del 2019. Gli incidenti con il coinvolgimento di almeno un velocipede, a livello regionale, avvengono mediamente nell’88% dei casi entro l’abitato.

L'analisi delle probabili cause degli incidenti

"La distrazione in ambito urbano è la causa principale - spiega Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della regione I dati statistici, in continuità col passato, evidenziano che il "tallone di Achille" dell’incidentalità è l’ambito urbano che vede coinvolti i soggetti fragili, gli utenti deboli e il primo elemento da considerare è proprio il comportamento, ossia la distrazione, come maggior causa del danno". E a certificarlo è l'Istat: con riferimento alla categoria della strada, la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (16,3%), seguita dalla guida distratta (12,7%); sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (15,0%), seguita dalla velocità (13,7%).

"L’incidente stradale è quasi sempre causato da comportamenti errati umani e raramente è imputabile alla fatalità o a guasti meccanici - precisa Sorbi - La distrazione è sempre la principale causa e/o concausa di incidentalità. Altro atteggiamento abbinato o fonte stessa di distrazione è l’aggressività stradale, in forte crescita, nonostante il livello di guardia si fosse già raggiunto ante-pandemia. Altri elementi che producono incidentalità sono il mancato rispetto della distanza di sicurezza, l’abitudinarietà al percorso che porta ad un “distacco” della attenzione alla guida e ad una (falsa) sicurezza psicologica sulla “conoscenza” del percorso, l’abuso di alcol e sostanze psicotrope. Recenti statistiche hanno attestato che quasi il 50% degli incidenti stradali mortali abbia proprio come concausa l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti".

La comparsa della pandemia, poi, "ha incancrenito, contribuendo addirittura ad accrescere, il problema dei comportamenti non consoni sulla strada - aggiunge il presidente dell'Osservatorio - Le criticità sociali e lavorative hanno aumentato la distrazione e l’aggressività, già presenti a livelli di guardia ante covid, con la conseguenza che il traffico è divenuto ancora più frenetico e caotico".

Le regole per viaggiare in sicurezza

"Ancora una volta ricordiamo che la sicurezza dei ciclisti è garantita anche dalla loro visibilità, statuita dall’articolo 182 comma 9 bis del Codice della Strada che prevede che indossino giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando circolano in galleria e fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere - consiglia Sorbi - Si suggerisce di utilizzarlo anche nei centri abitati per contrastare i rischi creati dal buio, dalla scarsa illuminazione della strada e dall’uso di abiti scuri o mimetici che lo rendono un possibile bersaglio. Di notte, infatti il rischio di incidente è tre volte più alto che durante il giorno".

Si segnala, infatti, che studi hanno evidenziato che i conducenti di veicoli a motore vedono i pedoni e i ciclisti ad una distanza di 25 metri se indossano vestiti scuri, 40 metri se indossano vestiti chiari e addirittura 140 metri se indossano accessori catarifrangenti o se sono muniti di luce.