Strage di incidenti nel 2022: a Ravenna i dati peggiori, 40 vittime della strada in un anno

40 morti, 1.687 incidenti e 2183 feriti. Sono tutti dati in crescita, purtroppo, quelli relativi all'incidentalità nel 2022 in provincia di Ravenna, che registra il tasso di mortalità più alto dell'intera Emilia-Romagna (10,4%), ossia il numero di vittime ogni 100 incidenti. A livello regionale, il tasso di mortalità è del 7%. Quasi dimezzato, rispetto a quello di Ravenna, il tasso di mortalità della provincia di Rimini (6,5%) e di Forlì-Cesena (6,9%).

È quanto emerge dai dati raccolti dall'Istat e basati sugli incidenti avvenuti lo scorso anno. Rispetto al 2021, nel Ravennate aumentano i decessi passando da 30 a 40, gli incidenti che nell'anno precedente erano 1466 (+221) e i feriti, che da 1917 passano a 2183 (+266). In Emilia-Romagna, invece, nel 2022 si sono registrati 16.679 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 311 persone e il ferimento di altre 21.676.

L’anno 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+9,5%), i feriti (+10,5%) e le vittime (+10,7%), in linea con quanto avviene a livello nazionale, dove le variazioni risultano leggermente più contenute sia per gli incidenti e i feriti (entrambi rispettivamente +9,2%) che per le vittime (+9,9%).

Ravenna, come detto, in assoluto risulta nel 2022 una delle province con i dati più alti per numero di incidenti (in base alla popolazione) e per mortalità degli incidenti. Proprio qualche giorno fa i dati del Centro di monitoraggio regionale Cmr, elaborati dall'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale, hanno attestato come Ravenna nel 2022 sia stata "maglia nera" in regione per il numero di morti in bicicletta o monopattino. Mentre, secondo la classifica sull'Indice di criminalità 2023 pubblicata ogni anno dal Sole 24Ore, Ravenna nel 2022 è risultata la provincia peggiore in Italia per omicidi da incidente stradale.

L’incidentalità cresce nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, diminuisce in quelle di Bologna e Ferrara ed è costante a Piacenza. Gli incidenti rimangono poi alti lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le criticità della SS9 (la Via Emilia), lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (272, 14 decessi e 400 feriti), e delle strade SS16 (Adriatica), SS12 (Abetone) e SS253 (San Vitale).