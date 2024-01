Incidenti stradali, Romagna "isola" sicura per i pedoni: a Ravenna una sola vittima nel 2023

Sono ancora tanti gli incidenti stradali sul territorio romagnolo e sul tema della sicurezza stradale c'è ancora molto da fare, ma una notizia positiva per la Romagna c'è e riguarda le vittime tra i pedoni. Secondo lo studio di Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), sono state solo tre i pedoni vittime di incidenti stradali nel corso del 2023: nessun decesso nella provincia di Forlì-Cesena, mentre si contano un morto nel Ravennate e due nel Riminese. Un dato da non sottovalutare, soprattutto se confrontato ai 440 pedoni che hanno perso la vita per un incidente stradale nel Paese e ai 37 decessi a livello regionale. In Emilia, infatti, solo Piacenza fa iscrivere la cifra zero nella casella pedoni. Insomma la Romagna nel 2023 si è segnalata come un territorio protetto per i pedoni e per l’Asaps (che ha proprio la sua sede nazionale a Forlì) questo è motivo di grande soddisfazione: “Ovviamente sarebbe interessante capire i motivi di questo risultato così positivo", commenta il presidente Giordano Biserni.

La stessa associazione tenta di delineare gli elementi che hanno portato a questo risultato. "Innanzitutto in Romagna molti passaggi pedonali ora sono protetti da isole di sicurezza centrali che permettono l’attraversamento della carreggiata in due fasi distinte che favoriscono soprattutto gli anziani over 65 che, ricordiamo, sono stati 231 su 440 pari al 53,4% degli investimenti fatali - spiega Biserni - Molti passaggi pedonali sono ben illuminati di notte, inoltre ogni passaggio pedonale è affiancato generalmente anche dal segnale verticale con il cartello blu e sagoma del pedone su sfondo bianco, in modo che nessuna possa dire non ho visto le strisce. Poi un merito bisognerà pur attribuirlo a chi si è impegnato, Polizia Locale e Polizia Stradale, in appositi corsi di educazione stradale nelle scuole e proprio anche ai controlli delle stesse forze di polizia. Vorremmo anche autoconvincerci che sia cresciuta la presa di coscienza della tutela degli utenti più deboli della strada", conclude il presidente di Asaps.

Ravenna: cala anche il numero di ciclisti morti nel 2023

La provincia di Ravenna incassa un altro risultato importante. La diminuzione del numero di vittime tra i ciclisti. Nel corso del 2023, secondo un'elaborazione di Asaps, sono stati 5 i ciclisti deceduti nella provincia di Ravenna. Un numero ancora alto, ma che si è quasi dimezzato rispetto alle 8 vittime del 2022 che avevano portato a Ravenna l'infausto titolo di "maglia nera" in regione. L'Osservatorio Ciclisti di Asaps ha contato purtroppo ben 197 decessi tra i ciclisti in Italia nel 2023 e 29 in Emilia Romagna (seconda regione per numero di vittime alle spalle della Lombardia).