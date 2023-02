Incontri con i Consigli di zona per la presentazione del bilancio di previsione di Bagnacavallo

Hanno preso il via da Villa Prati gli incontri dell’Amministrazione comunale con i Consigli di zona per l’illustrazione delle linee generali di indirizzo del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Piano degli investimenti del Comune di Bagnacavallo.

Gli incontri, aperti alla cittadinanza, dopo l’appuntamento di questa sera alle 20.30 a Villanova si svolgeranno secondo il seguente calendario: 16 febbraio Rossetta, centro civico (congiunta con il Comune di Fusignano), ore 21; 17 febbraio Traversara, centro civico, ore 20.30; 22 febbraio Glorie, centro civico, ore 20.30; 24 febbraio Boncellino, sala parrocchiale, ore 20.30; 27 febbraio Bagnacavallo, saletta polifunzionale via F.lli Bedeschi, ore 20.30; 28 febbraio Masiera, centro civico, ore 20.30.

"Queste assemblee si svolgono dopo gli anni bui della pandemia, in cui non ci si poteva trovare in presenza. Sono quindi l’occasione – sottolinea la sindaca Eleonora Proni – per ritornare a confrontarci con la cittadinanza sulle problematiche, i progetti e le idee per il futuro delle nostre comunità". Oltre che con i Consigli di zona, sono in corso analoghi incontri di presentazione con associazioni di volontariato, sindacati e associazioni di categoria.