Alluvione, summit in Regione. Figliuolo: "Rimborseremo al 100%, ma ancora non sappiamo quando". Bonaccini: "Sbloccare subito i fondi"

"Stiamo lavorando per rimborsare fino al 100% famiglie e imprese, come ha detto la premier Giorgia Meloni. Ma prima serve una ricognizione dei danni da ristorare ed è un lavoro complesso". A tentare di rassicurare i romagnoli è il commissario straordinario per la ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, durante il Patto per il Lavoro e per il Clima riunitosi questa mattina in Regione alla presenza del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Il generale ha rimarcato però come ancora non ci sia una data precisa su quando saranno forniti i ristori: "Stiamo affinando tre ordinanze, una per i soggetti attuatori, una per le famiglie e un'altra per le imprese", ha spiegato.

Figliuolo ha sottolineato "l'ottimo confronto" con le parti: "Le relazioni tra la strutturale commissariale e la Regione si stanno svolgendo in modo positivo, perché abbiamo un obiettivo comune: ricostruire i danni causati dall'alluvione. Vogliamo lavorare bene, in modo veloce, seguendo i principi di trasparenza, efficienza legalità. Da parte di tutte le componenti del Patto per il Lavoro e per il Clima è emersa la soddisfazione per l'ordinanza emanata, che va a ristorare tutti i soggetti attuatori, in particolare i Comuni più piccoli, di ciò che hanno dovuto erogare per le somme urgenze per ripristinare i danni subito dopo l'alluvione". Il generale ha annunciato che "a brevissimo verrà emanata un'ordinanza, che stiamo affinando insieme alla Regione e ai soggetti attuatori, sugli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Questo permetterà di continuare i cantieri iniziati, aprirne altri e mettere in sicurezza territorio, fiumi e la rete viaria".

Figliuolo si è quindi focalizzato sul tema della ricostruzione privata. "Oltre ai sussidi dati di prima emergenza, quelli da 3-5mila euro, che continueranno a essere erogati finché ce ne sarà bisogno, stiamo affinando insieme alla Regione tre ordinanze, una sui soggetti attuatori, una per le famiglie e una per le imprese. Vogliamo fare una ricognizione e perimetrare bene quelli che sono i danni da ristorare e stiamo lavorando per andare a rimborsare fino al 100%, come ha detto la premier Giorgia Meloni. È un lavoro complesso, che prevede numerosi passaggi al fine di definire bene la modulistica. Stiamo attivando infatti una piattaforma informatica, utilizzando quella che la Regione Emilia Romagna ha utilizzato per il terremoto del 2012 e che sarà adattata con specifiche tecniche".

Non c'è ancora una data precisa, quindi; ma, spiega Figliuolo, "i rimborsi saranno dati direttamente dalla struttura presso famiglie, strutture e imprese. Abbiamo raccolto richieste e suggerimenti utili da parte dei rappresentanti delle professioni, legate a questa tipologia di modellistiche e attività edilizia. È stato chiesto dalle parti sociali di rinnovare il Patto della Legalità e ci stiamo lavorando. Ritengo che stiamo andando verso la direzione giusta. C'è la richiesta di più risorse, ma quando avremo perimetrato i danni faremo la quantificazione con dei modelli di proiezione nel più breve tempo possibile. Quindi saranno allocate le risorse per famiglie e imprese".

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito l'ottima collaborazione con le parti. "Abbiamo lavorato senza sosta anche nel periodo estivo - continua - tuttavia rimangono alcuni problemi". Come già dichiarato in precedenza infatti, il subcommissario ha ribadito gli appelli al governo perché vengano sbloccati i fondi previsti "subito": "È bellissimo che ci siano risorse per i privati, così come è bellissimo che ci siano anche per imprese e strutture pubbliche. Ma bisogna che i fondi vengano erogati subito, serve rapidità. Il primo motivo è perché vengano messi in sicurezza i cantieri già in essere togliendo detriti ed evitando che un evento ordinario di questo autunno abbia effetti straordinari in un territorio già tanto ferito. Il secondo motivo è perché i soldi arrivino subito a famiglie, imprese e privati".

Il presidente della Regione afferma come ci sia un milione di euro di risorse non spese ancora bloccato e chiede che venga messo subito a disposizione: "Oltre a quella cifra, la seconda richiesta che faccio al governo è che oltre a quel miliardo vengano erogate tutte le risorse stanziate attraverso il credito di imposta con le banche. La banca ci erogherà la liquidità e lo Stato successivamente garantirà il rimborso alle banche. È una procedura già utilizzata per il terremoto e ha funzionato. Attendiamo che il governo ci dia risposta chiara sul tema e alle nostre richieste". "Ringrazio infine di nuovo il commissario per lo splendido lavoro che finora stiamo portando avanti insieme, soprattutto per quanto riguarda la legalità, pilastro necessario quando si spostano flussi di miliardi di euro per evitare che vadano nelle tasche di chi non ne ha diritto. Per ora confermo come ci sia grande soddisfazione".