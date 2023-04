Comunità energetica a Russi, avviato il dibattito pubblico: "Interesse condiviso per il tema della sostenibilità"

Più di settanta persone hanno preso parte, martedì, all'incontro informativo dedicato al progetto "Cer - Comunità energetica a Russi". Una serata pensata per avviare il percorso di partecipazione e informazione della cittadinanza sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili, arrivata dopo una serie di incontri interni di coordinamento e al coinvolgimento delle associazioni di categoria del territorio. Il dibattito è stato condotto da Filippo Ozzola, referente di una società di consulenza e servizi, con il contributo di Enrico Castellari della Pubblica assistenza di Russi (capofila del progetto di partecipazione) e dell’assessore comunale all’Ambiente e Urbanistica, Alessandro Donati.

Durante l'incontro è stato anche presentato l’esito dei circa 100 questionari compilati on line nelle scorse settimane dai cittadini. Un'azione voluta dagli organizzatori per indagare l’interesse e la conoscenza rispetto ai temi delle energie rinnovabili e delle Comunità energetiche. “Dai dati – commenta Donati - è emerso un interesse condiviso per il tema della sostenibilità energetica, mettendo in luce l’attenzione agli aspetti collettivi di lotta alla povertà energetica e di incentivo all’uso di energie rinnovabili”.

Si è tenuto, inoltre, un approfondimento tecnico dell’esperto Matteo Roscio, rappresentante di un'azienda partner del progetto, che ha spaziato dal quadro normativo a livello europeo e nazionale, ai benefici per la comunità e per chi entra a far parte di una Cer, senza tralasciare il tema degli incentivi. Anche il pubblico ha avuto modo di intervenire con riflessioni e domande. Il percorso partecipativo, sottolineano gli organizzatori, proseguirà con ulteriori incontri in programma nel mese di maggio.