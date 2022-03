La crisi pandemica e l'impatto sull'economia, un incontro con Carlo Cottarelli per parlare di attualità

Assoraro (associazione di idee per Ravenna e per la Romagna), organizza a Ravenna un incontro aperto al pubblico con il professor Carlo Cottarelli. L’appuntamento, che vede in città il direttore dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani e già direttore del Fondo Monetario Internazionale, è previsto per lunedì (14 marzo) dalle 17,30 alle 19 presso la sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna in viale Farini 14. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro, incentrato su temi di carattere sociale ed economico di estrema attualità, che vanno dalla crisi pandemica e dal suo impatto sull’economia italiana, sino ai meccanismi che hanno portato l’Europa a finanziare i Piani Nazionali di ripresa e di resilienza (Pnrr). Pur considerando l’attuale conflitto alle porte dell’Unione Europea, saranno toccati altri temi di grande interesse per il nostro Paese e contenuti nel libro: il preoccupante calo della natalità e se (e come), l’Italia rende possibile a tutti i giovani, anche di differenti fasce reddituali, le pari opportunità di crescita sociale. Compatibilmente con i tempi a disposizione, saranno posti al professor Carlo Cottarelli anche un paio di riflessioni su argomenti di interesse per il territorio. Gestiranno il colloquio il dottor Marco Della Ratta e la dottoressa Elisa Petroni, moderatore il presidente di Assoraro, Paolo Guerra.