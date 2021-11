Incontro finale del progetto europeo di sviluppo sostenibile dei reef naturali ed artificiali dell’Adriatico

Martedì 23 e mercoledì 24 novembre nel salone nobile di palazzo Rasponi dalle Teste è in programma l’incontro conclusivo del progetto europeo Adrireef, innovative exploitation of adriatic reefs in order to strengthen blue economy, che intende incrementare la crescita blu attraverso lo studio di misure innovative sui reef adriatici (www.italy-croatia.eu/adrireef), finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia.

Martedì 24 novembre alle 14.30 aprirà i lavori Giacomo Costantini, assessore al Turismo, in qualità di lead partner del progetto insieme a Iglika Yakova, vice-direttore della direzione generale per gli affari marittimi e la pesca della Commissione europea.

Dopo un lavoro di monitoraggio sul campo effettuato tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, l’obiettivo del progetto è delineare una prospettiva di sviluppo sostenibile per i reef naturali ed artificiali dell’Adriatico. L’evento finale sarà l'occasione per presentare i risultati raggiunti e potenziare il network della comunità di operatori legati alla crescita blu adriatica.

Il programma prevede un primo panel di approfondimento e presentazione delle evidenze tecnico/scientifiche emerse e dei servizi ecosistemici ed un secondo dedicato alla presentazione e discussione dei risultati attesi finali: Guidelines & Code of Conduct per lo sviluppo di imprese sostenibili sui reef e White Paper sullo sfruttamento innovativo dei reef nel mare Adriatico.

Mercoledì 24 novembre alle 10 è in programma un incontro sullo “Sviluppo delle attività imprenditoriali sostenibili nei reef dell’Adriatico”, con gli interventi di Simone d’Accunto della cooperativa Torpedo e Giancarlo D’Angelo di Ethic srl.

Gli incontri sono aperti a giornalisti, imprese del settore blue economy, istituti di ricerca e formazione, operatori del settore turismo/mare e al pubblico. Per accedere alla sede del convegno sarà necessario possedere Green Pass valido. Nel corso dell'evento sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per coloro che non potessero presenziare di persona, è possibile seguire i lavori in modalità webconference collegandosi al seguente link: bit.ly/2YDAbOz