Incontro in Prefettura con la console della Romania: una comunità di oltre 12mila rumeni in provincia

Questo pomeriggio il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha ricevuto, nelle sale di rappresentanza del Palazzo del Governo, in visita di cortesia, Laura Nicoleta Nasta, che da poco ha assunto le funzioni di Console generale della Romania per la circoscrizione consolare che comprende le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e Repubblica di San Marino. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, nel corso del quale si è dialogato su vari temi di comune interesse, con particolare riferimento all’alluvione che nel maggio dell’anno scorso ha colpito il territorio romagnolo e le prossime elezioni che coinvolgeranno tanti cittadini rumeni residenti in Italia.

Sono stati anche toccati argomenti che riguardano la comunità rumena molto integrata nella Provincia: in totale sono 12.199 di cui 5.292 maschi e 6.907 femmine, la più numerosa risiede a Ravenna con 4.260 cittadini, a seguire Faenza con 1263, Lugo 1245 e Cervia 1242. Lo scambio di doni ha concluso la visita della neo Console con l’invito del Prefetto a ritornare a Ravenna per ammirare lo straordinario patrimonio artistico Unesco della città.