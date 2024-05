Indagine sui tassisti abusivi, Cna e Confartigianato: "Grande impegno della Polizia Locale"

In questi ultimi anni, nel settore trasporto persone si sono verificati numerosi episodi di abusivismo. Si è intensificato, quindi, l’impegno di CNA Trasporto Persone e Confartigianato Trasporti nel segnalare con caparbietà all’Unione dei Comuni questo fenomeno che, oltre a generare un grave danno erariale, ha rilevanti aspetti anche per ciò che concerne la sicurezza per i cittadini. Per questo le due associazioni di categoria esprimono all’Amministrazione Pubblica e al Corpo unico di Polizia Locale della Bassa Romagna "un sentito e non formale ringraziamento per la pregevole e attenta attività investigativa che ha portato all’individuazione di due operatori abusivi a Lugo e alle conseguenti contestazioni sanzionatorie".

“CNA e Confartigianato ritengono – affermano Nicola d’Ettorre, Presidente della CNA comunale di Lugo, e Franco Poletti, Vicepresidente di Confartigianato Unione Bassa Romagna - che i cittadini debbano valutare attentamente i rischi derivanti dall’affidarsi a persone prive dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’attività. L'abusivismo non è solo un problema degli imprenditori e il suo contrasto è un impegno della società contro l’illegalità che ha ripercussioni sull'intera collettività. Per contenere questo fenomeno non solo è necessario intensificare i controlli, peraltro molto efficaci se condotti con l’abilità investigativa dimostrata in questa occasione, ma condividere una strategia comune, a partire dagli Enti Locali, dalle strutture ricettive, sino ai privati cittadini, nella consapevolezza che sicurezza, trasparenza, professionalità, sono elementi fondamentali per accedere al servizio. Un'impresa taxi o noleggio con conducente, oltre al pagamento dei tributi di legge, ha dei precisi obblighi a cui attenersi. Le vetture adibite a trasporto pubblico sono sottoposte a collaudo annuale, il conducente deve possedere requisiti morali, professionali e dotarsi di assicurazioni adeguate, costi che incidono pesantemente sull’attività, ma che garantiscono professionalità, rispetto delle regole e sicurezza nella circolazione stradale.