Indennizzi e sospensione di mutui, Imu e Tari: un documento condiviso per le vittime dell'alluvione

"Uniti per il territorio", dichiara il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, al termine dell'incontro svoltosi giovedì mattina a Ravenna per fare il punto sull'emergenza alluvione e per condividere una strategia comune sugli indennizzi per i danni subiti a causa dei recenti eventi metereologici e sugli interventi urgenti di protezione del territorio. Una riunione nel palazzo della Provincia organizzata congiuntamente all'Assemblea dei sindaci, la Camera di commercio di Ravenna e Ferrara, il Tavolo dell’imprenditoria della provincia di Ravenna e i sindacati confederali, con la presenza dei parlamentari eletti in Emilia-Romagna. Proprio il tema degli indennizzi, con la richiesta di un Decreto-Legge speciale, era stato già toccato giovedì mattina a Roma dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

I danni

"L’evento meteo del 2 maggio 2023 non ha precedenti dal 1950, anno dal quale è iniziata la rilevazione, secondo i dati ARPAE infatti sono caduti tra 160 e 180 mm di pioggia in 24 ore, mandando in soglia “rossa” 13 fiumi in tutta la regione, creando nelle ore successive sormonti e rotture arginali, alluvioni, frane in particolare nei territori della Romagna Faentina, Conselice, Bagnacavallo. Un evento eccezionale e di portata storica che ha arrecato danni ingenti ad abitazioni, imprese, infrastrutture pubbliche; con 450 sfollati nelle ore dell’emergenza". Questo è quanto si legge nella premessa del documento presentato giovedì.

I danni hanno coinvolto edifici, attrezzature, macchinari, snza risparmiare nessuno. Perdite molto consistenti riguardano anche al parco automezzi, "in particolare nel faentino che conta circa 180 auto distrutte - prosegue il documento - Al momento risulta particolarmente drammatica la situazione dell’area collinare faentina, dove intere colline sono oggetto di frane ancora attive che hanno letteralmente distrutto intere strade e ponti e creato gravi danni ad alcune abitazioni e piccole imprese". Viene poi fatto un conteggio delle imprese colpite dall’alluvione, aggiornato al 9 maggio: "Faenza 68, Castel Bolognese 7, Bagnacavallo 150, Conselice 5. A Conselice, mentre scriviamo, alcune aziende hanno ancora l’acqua all’interno. Il totale delle imprese del comparto risulta quindi essere di 230 nella provincia, a queste si aggiungono ovviamente quelle del comparto agricolo in corso di conteggio".

Le proposte: indennizzi e altre iniziative

Diverse sono le proposte per risollevare cittadini, sistema economico ed imprenditoriale. Viene innanzitutto richiesta una "emanazione immediata dell’ordinanza di protezione civile per i primissimi interventi emergenziali in corso", ma poi risulterà "fondamentale predisporre rapidamente da parte del Governo un decreto legge 'speciale' che possa prevedere specifici e più ampi aiuti, come avvenuto per l’alluvione delle Marche nel 2022". Fra questi aiuti ci sono lo "Stanziamento delle risorse necessarie per ripristino delle infrastrutture logistiche, stradali e di sicurezza idraulica", per le imprese colpite, la "sospensione delle scadenze fiscali locali (IMU e TARI) e nazionali, tributarie e versamenti contributivi per almeno 6 mesi", si chiede inoltre di "prevedere la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d’imposta come avvenuto ad esempio durante l’emergenza covid". Altro punto è poi la "possibilità per le aziende di sospendere le rate dei mutui e finanziamenti per almeno 12 mesi".

Il documento propone poi "forme di risarcimento per il mancato guadagno delle strutture adibite all’ospitalità rese inagibili dal maltempo", di "prevedere ammortizzatori sociali, come ad esempio la Cassa integrazione straordinaria per i fermi produttivi oppure per i dipendenti che non riescono fisicamente a recarsi a lavoro", la "detassazione totale dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall’alluvione".

Oltre agli indennizzi, il documento chiede di "stanziare adeguate risorse per la realizzazione di opere di sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche rimodulando dei progetti finanziati dal PNRR e altri finanziamenti. L’obiettivo è quindi di accelerare la messa in sicurezza strutturale del territorio, in particolare quello collinare. Serve, inoltre, un vero e proprio piano straordinario per salvare la collina, che possa prevedere risorse e tempi rapidi per l’autorizzazione e realizzazione delle opere stradali e di sicurezza, in taluni casi infatti non si parla degli ormai “tradizionali” ripristini stradali a causa delle frane ma di vere e proprie ricostruzioni di nuove infrastrutture viarie". Una ricostruzione che dovrebbe passare attraverso la "nomina di un commissario straordinario all’emergenza, come avvenuto in emergenze analoghe".

Insieme ad aiuti specifici per il comparto agricolo che richiedono provvedimenti speciali come la "sospensione del pagamento delle rate dei mutui", il documento insiste sulla necessità "che la manutenzione dei corsi d’acqua diventi ordinaria e che preveda una programmazione ed interventi regolari; è necessario inoltre che i corsi d’acqua siano prima di tutto strumento per la gestione e il deflusso delle acque in caso di piene. Nell’ambito della gestione del territorio è assolutamente necessaria una politica di contenimento della presenza di animali selvatici (nutrie, istrici) che nidificano negli argini fluviali e che indeboliscono questi aumentando le probabilità di rotture e crollo degli argini".

De Pascale: "Uniti per il territorio"

“È stato un momento di confronto a cui tenevamo molto, durante il quale è stato presentato un documento condiviso redatto dal Tavolo Provinciale dell’Imprenditoria di Ravenna. L’obiettivo è quello di lavorare insieme sui temi degli indennizzi e degli investimenti per questo territorio – dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale -. C’è stata una grande coesione e unione tra imprese e cittadini delle zone colpite ma anche una risposta molto importante da parte di tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, con più di 20 tra deputati e senatori collegati, altri che avevano degli impegni istituzionali ci hanno comunque espresso la loro vicinanza".

"Al centro dell’incontro sono emersi concetti come impegno, coesione, unità, volontà di rappresentare il territorio senza nessuna divisione tra minoranza e maggioranza né a livello locale né a livello nazionale, per arrivare ad un intervento legislativo speciale in grado di portare gli indennizzi a cifre importanti, che dovranno ovviamente poi essere rendicontate rispetto alla stima dei danni. Sappiamo infatti che una risposta complessiva a questi danni è possibile solo con una legge speciale. Domani il ministro Musumeci si recherà nelle zone colpite dall’emergenza, una visita molto importante che fa seguito allo stato di mobilitazione nazionale prima e allo stato di emergenza nazionale poi. Insieme al presidente della Regione si recheranno anche a Faenza, dove gli consegneremo il documento condiviso - conclude De Pascale - Sarà anche un’occasione per ringraziare i volontari e le volontarie che in questi giorni hanno dimostrato una generosità straordinaria”.

“Ringraziamo il Presidente de Pascale per aver organizzato questo incontro, per noi è infatti fondamentale far capire al Parlamento ed al Governo la gravità della situazione e gli ingenti danni che hanno colpito le nostre aziende e cittadini – dichiara Matteo Leoni coordinatore del Tavolo dell'imprenditoria della Provincia di Ravenna -. Ora è il momento dell'unità e con questo spirito abbiamo scritto un documento unitario di tutte le associazioni Imprenditoriali. È fondamentale infatti che venga emesso rapidamente un decreto legge speciale per fornire aiuti e risorse a cittadini ed imprese colpite. Abbiamo quindi stilato una serie di proposte costruttive e concrete per aiutare le imprese a ripartire."

Morrone (Lega): "Un documento che va a batter cassa dal Governo"

"Non posso che esprimere molte perplessità sul documento elaborato dal Tavolo Provinciale dell’Imprenditoria di Ravenna presentato questa mattina". Così afferma in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. "Pur condividendo la gravità dell’evento atmosferico del 2 maggio scorso, non posso non ricordare che negli anni se ne sono susseguiti diversi di altrettanta gravità senza che gli enti preposti, a partire dalla Regione, si siano attivati in modo sistematico sulla prevenzione e sulla messa in atto di progetti utili a contrastare dissesto idrogeologico e alluvioni”.

“Inutile girarci intorno - prosegue il parlamentare leghista - a ogni livello istituzionale, ci sono competenze disattese, allarmi inascoltati, progetti mai realizzati. Una disattenzione da parte di amministratori e enti con diverse competenze che dovrebbe sfociare in assunzioni di responsabilità. Eppure, accade sempre più spesso in Emilia-Romagna che la colpa sia sempre di qualcun altro, che la burocrazia sia sempre più pesante, che gli enti e le amministrazioni procedano in ordine sparso, scaricando le responsabilità delle loro inadempienze. E sulla stessa linea appare anche il documento che ci hanno presentato: un libro dei sogni, con affermazioni anche poco provate scientificamente, che va a batter cassa in modo spropositato dal Governo, guarda caso di centrodestra. Spiace che di fronte a danni veramente seri, a imprenditori in ginocchio, a famiglie sfollate, a frane già monitorate e studiate da anni, a fiumi che straripano magari per una mancata manutenzione, sia stata apprestata un’operazione più politica che operativa. Ringrazio comunque De Pascale che, come presidente della Provincia, ha organizzato una riunione plenaria. Meglio certamente del presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca che, pur sollecitato con una lettera, non solo non ha risposto, ma non ha neppure organizzato spontaneamente una riunione analoga dove affrontare la grave situazione del territorio. Di qui la constatazione di quanti danni abbia provocato la riforma che ha tolto competenze alle Province e abolito l’elezione diretta di presidente e consiglieri. Dopo l’emergenza, credo che sarà indispensabile riportare la Provincia al ruolo di ente di coordinamento del territorio, con un presidente eletto a suffragio universale”.