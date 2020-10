Indice di criminalità, Ravenna stabile in classifica e spiccano i furti in casa e gli omicidi stradali

E' stata pubblicata la consueta classifica del Sole 24 Ore che fotografa l'indice di criminalità delle città italiane. I dati si riferiscono al 2019.

Se la provincia di Milano si conferma la maglia nera per numero di reati denunciati nel 2019 in rapporto alla popolazione residente, Firenze è seconda e Rimini "conquista" il terzo gradino del podio.

Nella classifica generale la provincia di Ravenna si piazza 15esima, stessa posizione del 2018. Nella graduatoria dei furti Ravenna è 13esima. Spicca il terzo posto per i furti in abitazione con 523 denunce ogni 100mila abitanti, Ravenna è invece 12esima per i furti nei negozi. Per quanto riguarda le rapine la provincia è 29esima, 17esima per reati legati al riciclaggio di denaro, 21esima per i reati legati alla droga e 13esima per quelli legati alle violenze sessuali. A spiccare anche il secondo posto per gli omicidi stradali e colposi.

A livello nazionale

La nella top 10 delle province a più alto tasso di criminalità (denunciata) si confermano le grandi aree metropolitane come Bologna (4ª), Torino (5ª) e Roma (6ª). Genova, invece, lascia spazio a Modena (10ª, con un +3,6% di denunce sul 2018). Tra quelle nelle retrovie della classifica in cui si è registrato, comunque, un incremento di reati spiccano piccole province come Verbano Cusio Ossola (84ª con un +11,6%), e Sondrio (102ª, +8,3%).

Tra i primati negativi si confermano alcuni “grandi classici” come Barletta Andria Trani in testa (e quindi la peggiore) per furti d’auto, Napoli in cima per il numero di rapine, Trieste per le frodi informatiche e Matera per gli incendi. Ma emergono anche alcune novità: Isernia è prima per estorsioni denunciate (+71,4%), mentre Bologna per violenze sessuali (+18,5%).