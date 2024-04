Infermiera aggredita fuori dall'ospedale, il sindacato all'Ausl: "Più sicurezza per i dipendenti"

"Chiediamo all'Ausl della Romagna di fare uno sforzo in più sul versante della tutela per la sicurezza dei dipendenti, coerentemente a quanto previsto dal piano condiviso a livello regionale per la prevenzione e il contrasto degli episodi di aggressione, verbale e fisica, nelle strutture sanitarie e per rafforzare la sicurezza e la tutela sia dei dipendenti, sia dei cittadini". Questo è quanto afferma il segretario generale della Cisl Fp Romagna Mario Giovanni Cozza, dopo l'aggressione con rapina subita da un'infermiera nei pressi dell’ospedale di Cervia.

"Non è purtroppo un caso isolato - fanno sapere dal sindacato - Per quanto ne sappiamo, presso il Cau di Cervia, specie durante le ore notturne, occorrerebbe un maggiore presidio di vigilanza sia internamente che esternamente all'ospedale. È necessario anche mettere in sicurezza le zone poco illuminate e installare telecamere di sicurezza nei parcheggi dei dipendenti oltre che potenziare gli strumenti già presenti, a tal proposito riceviamo segnalazioni proprio su questo tema di forti preoccupazioni anche dall'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna".