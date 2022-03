Inflazione alle stelle: a febbraio i ravennati hanno speso 1400 euro in più rispetto a un anno fa

Ravenna è al 31esimo posto tra le province d'Italia che hanno accusato maggiormente i rincari. Lo rivela la classifica elaborata dall'Ufficio studi dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati diffusi dall'Istat mercoledì. Il confronto è tra febbraio 2022 e febbraio 2021: Ravenna occupa la 31esima posizione in Italia per balzo, da un anno all'altro, del costo della vita. Nell'arco di 12 mesi i ravennati si sono visti costretti a pagare mediamente il 5,3% in più, ovvero +1.416 euro per nucleo familiare, per l'acquisto degli stessi beni e servizi.

Le zone con maggiori rincari

La città in testa a questa graduatoria - come riporta Today - è Bolzano: qui l'inflazione tendenziale di febbraio è stata pari addirittura al +6,8%, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 2.163 euro. Al secondo posto c'è poi Piacenza con un rialzo dei prezzi del 7% e un incremento di spesa medio pari a 1.870 euro per famiglia. Il podio è completato da Forlì-Cesena, dove il +6,7% genera una spesa supplementare pari a 1.789 euro per una famiglia tipo. Sempre in Romagna, Rimini - al 36esimo posto - fa leggermente meglio di Ravenna, con una spesa aggiuntiva di +1389 euro (+5,2%).

Le città più care d'Italia: la classifica completa