Informazioni utili a portata dei cittadini: apre la pagina Facebook della Questura

Anche la Polizia di Stato di Ravenna, attraverso l’apertura di una pagina Facebook della Questura, entra nel mondo dei social per una comunicazione con gli utenti più immediata e facile. L’iniziativa, voluta dal Questore Lucio Pennella, ha lo scopo di comunicare e diffondere informazioni utili, nonché semplici curiosità ritenute di interesse, avviando in tal modo un dialogo sempre più diretto con la cittadinanza anche nell’ottica di una maggiore efficacia dell’azione di prevenzione intrapresa dalla Polizia di Stato a favore dei cittadini.

All’interno della pagina Facebook della Questura saranno condivise anche le iniziative di carattere sociale e brevi informazioni relative ad operazioni di polizia, che sarà possibile approfondire seguendo i corrispondenti indirizzi internet pubblicati di volta in volta. E’ importante ricordare che questo canale di comunicazione realizzato attraverso Facebook, non potrà essere utilizzato per inviare denunce, esposti o segnalazioni. Per le emergenze o urgenze resta valida la comunicazione telefonica al 112, numero di emergenza unico europeo.