Schiacciato da un carrello nell'azienda agricola: grave infortunio sul lavoro

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi a Sarna, frazione di Faenza, attorno alle 9.15. Un uomo, di circa 35 anni, stava lavorando in un'azienda agricola di via Sarna, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato schiacciato da un carrello agricolo, rimanendo bloccato sotto il pesante mezzo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Presenti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri per i rilievi di legge e il personale della Medicina del lavoro.

