Si cappotta nel fosso mentre taglia l'erba: lavoratore in ospedale

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì a Chiesanuova di Conselice. Intorno alle 15 alcuni operai che stavano andando a lavoro si sono accorti che, in via Coronella, un uomo era caduto nel fosso adiacente alla strada. Si tratta di un 31enne riminese che stava tagliando l'erba per conto del Comune e che si è cappottato, per cause in corso d'accertamento, nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo e ai Carabinieri di Conselice. Il ferito, cosciente, è stato poi portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità per le cure del caso. Sul posto anche il personale della Medicina del lavoro.