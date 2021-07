Ennesimo grave infortunio sul lavoro: il frangizolle gli amputa una mano

Via Canale Sinistra Inferiore

Ennesimo infortunio sul lavoro nel ravennate. Mercoledì pomeriggio, attorno alle 15.30, un 46enne italiano stava lavorando in un'azienda agricola situata tra Bagnacavallo e Villa Prati, situata in via Sinistra canale inferiore. L'uomo stava armeggiando un frangizolle che aveva avuto un problema tecnico, quando all'improvviso lo strumento agricolo è ripartito amputandogli di netto una mano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito - rimasto cosciente - è stato trasportato all'ospedale di Modena, specializzato nel settore della chirurgia della mano.