Infortunio sul lavoro al porto: cade al suolo da un'altezza di 4 metri

Infortunio lunedì mattina al terminal Eurodocks al Porto San Vitale di Ravenna. Attorno alle 10 un uomo, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando all'interno dell'azienda per montare delle strutture temporanee per coprire della merce. Per cause ancora in corso d'accertamento, all'improvviso sarebbe precipitato al suolo da un altezza di circa 4 metri.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. L'uomo, fortunatamente, è rimasto sempre cosciente. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Medicina del lavoro.

Foto Massimo Argnani