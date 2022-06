Resta incastrato sotto a un mezzo mentre lavora: grave infortunio, uomo in ospedale

Grave infortunio sul lavoro martedì mattina a Masiera, in via Crocetta, poco dopo mezzogiorno. Dalle prime informazioni pare che un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, stesse lavorando con un mezzo meccanico quando, per cause in corso d'accertamento, sarebbe rimasto intrappolato sotto allo stesso mezzo riportando vari traumi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Lugo, che hanno estratto il ferito e lo hanno affidato alle cure del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elimedica. L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente, per fare luce sul caso, i Carabinieri di Lugo e la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna.