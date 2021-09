Si ferisce in profondità con un coltello nell'addome: grave infortunio in una ditta

Grave infortunio sul lavoro lunedì mattina, poco prima delle 13, al macello della ditta Clai di via San Silvestro a Faenza. Per cause ancora in corso d'accertamento, un 30enne è rimasto ferito gravemente con un coltello penetratogli in profondità nell'addome. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia di Faenza e il personale della Medicina del lavoro per gli accertamenti del caso.