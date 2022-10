Accusa un malore durante l'escursione con la moglie: soccorso dall'elicottero in montagna

Giornata impegnativa quella di domenica per il Soccorso Alpino della stazione Monte Falco in Romagna. Tra i vari interventi uno è stato eseguito sul sentiero che da Cà Fiumari conduce a San Paolo in Alpe, nel Comune di Santa Sofia, per un signore di 49 anni di Ravenna che si trovava in un'escursione con la moglie, quando ha accusato un malore.

Fortunatamente un volontario del Saer si trovava in zona ed è giunto sul posto mentre arrivavano anche una squadra di Monte Falco, gli operatori sanitari del 118 di Santa Sofia e l'elicottero dei soccorsi: quest'ultimo ha verricellato l'uomo per trasportarlo all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso.