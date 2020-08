Colpita dal muletto in retromarcia: infortunio mortale in azienda

Infortunio sul lavoro mortale nel tardo pomeriggio di lunedì a Corleto di Faenza. Intorno alle 18.30, da una prima dinamica, sembrerebbe che una donna di 82 anni nata a Modigliana si trovasse nel cortile di un'azienda agricola di via Corleto, quando una persona avrebbe fatto una manovra con un muletto colpendo l'anziana in retromarcia. La donna è caduta rovinosamente a terra riportando ferite importanti, peggiorando fino a quando, una volta arrivati i soccorsi del 118, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Faenza.

