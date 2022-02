La caduta non gli ha lasciato scampo: ennesima tragedia sul lavoro, muore mentre pota gli alberi

Tragico infortunio mortale sul lavoro nel pomeriggio a Cervia. Mancavano pochi minuti alle 14 di venerdì pomeriggio quando un uomo di 44 anni è morto mentre stava potando degli alberi in via Capua. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Medicina del Lavoro, l'uomo si trovava sopra il cestello quando, forse per un cedimento meccanico del braccio della gru, è crollato a terra improvvisamente da circa una decina di metri.





Soccorso dai sanitari del 118, giunti in via Capua con ambulanza e auto con il medico a bordo, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini per capire l'esatta dinamica di questa ennesima tragedia sul lavoro