Tragedia al polo chimico: muore operaio colpito da una pala

C'è purtroppo da registrare una sciagura sul lavoro a Ravenna. Nella tarda mattinata di martedì, ha perso la vita un operaio che lavorava nell'area del polo petrolchimico, ma all'interno di cantiere edile. Stando alle prime ricostruzioni, pare che due operai addetti alla manovra delle pale meccaniche si trovassero nel cantiere quando, per cause ancora da chiarire, uno di loro sarebbe stato colpito da una pala. L'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti immediatamente il 118, la Polizia di Stato e la Medicina del Lavoro. Indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche della tragedia.