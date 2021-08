Resta incastrato tra le lame della motozappa mentre lavora nell'orto

Brutto infortunio lunedì mattina per un anziano ortista, intorno alle 10.30. Il 70enne ravennate stava lavorando negli orti comunali di via Fiume Conca, in zona via Rubicone, con una motozappa. A un certo punto l'attrezzo agricolo è finito con una ruota dentro a un piccolo fossato, di cui l'anziano forse non si era accorto, e l'uomo è rimasto incastrato con le gambe sotto la motozappa.

Le urla del ravennate hanno richiamato l'attenzione degli altri ortisti, che hanno dato subito l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna che hanno liberato il ferito dalle lame insieme al personale del 118, giunto sul luogo dell'incidente con ambulanza, auto medica ed elicottero. Il 70enne, una volta estratto e rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri di Ravenna.