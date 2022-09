Precipita mentre lavora su una nave: grave infortunio al Petrolchimico

Grave infortunio al polo petrolchimico di via Baiona lunedì mattina. Attorno alle 11.45 un uomo, un marittimo di nazionalità turca di circa 50 anni, stava facendo lavori di manutenzione all'interno di una nave quando, per cause ancora in corso d'accertamento, improvvisamente è caduto da un'altezza di diversi metri precipitando rovinosamente a terra.

Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge e aiutare nei soccorsi sono intervenuti la Polizia marittima e i Vigili del fuoco di Ravenna con squadra e autogru, aiutati dal personale dello stabilimento e della nave.