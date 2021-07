Infortunio al porto sul rimorchiatore: marittimo ferito durante l'attracco in banchina

Un altro infortunio lavorativo in ambito marittimo-portuale. Martedì mattina, intorno alle 8, due rimorchiatori nel Porto di Ravenna stavano rimorchiando una nave che trasportava auto quando, forse a causa di un guasto tecnico, il rimorchiatore 'Alberoni' che era davanti ha rallentato il proprio avanzamento. A quel punto, per inerzia, la nave trasportata non ha potuto evitare l'impatto con il rimorchiatore, toccandolo leggermente.

Il rimorchiatore ha quindi deciso di attraccare alla banchina del molo Dalmazia, ma nel fare le manovre di approdo un tecnico, un 54enne, è saltato dal rimorchiatore atterrando malamente sulla banchina e riportando un importante trauma a un arto inferiore. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, atterrato nella base della Forestale di via Ciro Menotti, con il quale il marittimo - rimasto cosciente - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

Per i rilievi e gli accertamenti del caso sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, i Carabinieri Forestali e la Capitaneria di Porto, che ha in mano le indagini.

