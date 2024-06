Grave infortunio in un ristorante del centro: giovane incastrato col braccio in un macchinario

Grave infortunio in un locale del centro storico di Ravenna nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'incidente si è verificato nel ristorante 'Il Portolano' di via Andrea Dell'Agnello. Un 30enne, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe rimasto intrappolato con un braccio in un macchinario, forse un'impastatrice, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Ravenna e del 118.

Sul posto si è precipitata un'ambulanza, con la quale il giovane lavoratore - dopo un lungo lavoro da parte dei pompieri - è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna, dove i medici lavoreranno per cercare di salvargli l'arto compromesso. Presenti sul posto anche la Medicina del lavoro, i Carabinieri e la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso.

