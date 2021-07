Infortunio sul lavoro al petrolchimico: operaio precipita nel vuoto, soccorso dall'elicottero

Sono in corso le indagini per capire se il lavoratore indossasse correttamente le protezioni di sicurezza obbligatorie

Infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì all'interno di uno stabilimento del petrolchimico di Ravenna. Intorno alle 10.15 un operaio della manutenzione, un 51enne ferrarese, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 4-5 metri per cause ancora in corso d'accertamento, riportanto ferite alla testa.

Inizialmente soccorso dai colleghi che hanno dato l'allarme, l'uomo è stato poi soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia di Stato insieme alla Medicina del lavoro. Sono in corso le indagini per capire se il lavoratore indossasse correttamente le protezioni di sicurezza obbligatorie. L'operaio si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.