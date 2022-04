Grave infortunio mentre taglia un albero: soccorso dall'elicottero del 118

Incidente sul lavoro a Fognano di Brisighella giovedì pomeriggio. Attorno alle 15 i Vigili del fuoco di Faenza sono intervenuti nella piccola frazione brisighellese per soccorrere un uomo che si era infortunato tagliando un albero. Sul posto i pompieri con l'autopompa serbatoio e due mezzi 4x4, vista la zona impervia. I soccorsi del 118 hanno fatto intervenire l'elicottero da Pavullo, con il quale il ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto anche il Soccorso Alpino.