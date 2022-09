Inglese, pittura, ceramica, usi e costumi di Romagna: i corsi dell'Università per Adulti

Continua, presso la sezione distaccata di Brisighella, l’offerta formativa della Libera Università per Adulti - Sezione di Brisighella per l'a.a. 2022/2023. Alcune novità confermano l'ampia offerta proposta. I corsi della Libera Università per Adulti, con un consenso ormai consolidato da anni, offrono la possibilità di una ricca offerta formativa alla comunità brisighellese. Un poliedrico programma di attività che permette di approfondire interessi e curiosità in campo letterario, storico, artistico, linguistico e, non ultimi, nei campi delle tradizioni e del territorio. Dove non specificato diversamente, la sede dei corsi è l’aula multimediale della Biblioteca di Brisighella, via Pascoli 1.

- Oli da oliva e frutti dimenticati: Docenti Franco Spada e Domenico Ghetti - Quota partecipazione € 45, Giovedì ore 20.00 – 22.00; 6-13-20-27 ottobre, 3-10 novembre 2022

- Corso di disegno e pittura: Docente Maestro d’Arte Antonella Tronconi - Quota partecipazione € 50, Mercoledì ore 20.00 - 22.00; dal 12 ottobre 2022; Piazzetta Pianori - Brisighella. Il costo dei materiali è a carico di ciascun iscritto al corso.

- Say it in english Level A2/B1: Docente Prof. Elena Assirelli - Quota partecipazione € 150, Lunedì ore 19.00 - 20.30; 24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2022, 13-20-27 febbraio, 6-13-20-27 marzo, 3-17 aprile, 8-15 maggio 2023

- Listen carefully... and keep talking Level B1/B2: Docente Prof. Elena Assirelli - Quota partecipazione € 150, Mercoledì ore 19.00 - 20.30; 26 ottobre, 9-16-23-30 novembre, 7-14 dicembre 2022, 15-22, febbraio, 1-8-15-22-29 marzo, 5-12-19-26 aprile, 3-10 maggio 2023

-Usi e costumi di Romagna: Docente Prof. Mario Gurioli - Quota partecipazione € 15, Lunedì ore 15.00 - 17.00; 21-28 novembre 2022

-Corso di ceramica: Docente Maestro d’Arte Antonella Tronconi - Quota partecipazione € 100, Mercoledì ore 20.00 - 22.00; dal 1° febbraio 2023; Piazzetta Pianori - Brisighella. La spesa per l'acquisto dei materiali (smalto, colori, cristallina) e per i consumi energetici sarà suddivisa tra gli iscritti. Carico e scarico dello smaltato del forno verrà effettuato dai corsisti nelle ore di lezione.

- Storia dell'arte e architettura tra le due guerre: Docente Prof. Ilaria Piazza - Quota partecipazione € 35, Mercoledì ore 15.00 - 17.00; 1-8-15-22-29 marzo 2023. Viaggio di istruzione Padova - Palazzo Zabarella: Visita alla mostra Futurismo. La nascita dell’avanguardia 1910-1915 (data da definire).

- Le maestrine: Docente Prof. Marinella Lotti - Quota partecipazione € 15, Giovedì ore 15.00 - 17.00; 13-20 aprile 2023. “Le maestrine” è un percorso dedicato alle giovani maestre che dalla seconda metà dell'Ottocento, con coraggio e sacrificio contribuirono a combattere l'analfabetismo e a favorire l’emancipazione

anche nei piccoli borghi rurali.

Per frequentare i corsi è necessaria la tessera di iscrizione (15 €). Iscrizioni presso l’Ufficio Cultura di Brisighella a partire da lunedì 19 settembre (lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.00 - 13.00; martedì ore 15.00 – 17.30). Si consiglia di telefonare prima di recarsi presso l’Ufficio per l’iscrizione. Chi desidera fare l’iscrizione recandosi presso la sede dell’Università in via Castellani 25, Faenza, può già farlo da sabato 10 settembre. La programmazione di tutti i corsi aa 2022-2023 sarà presentata martedì 20 settembre alle ore 17.30 nell’Aula 1/A, complesso ex Salesiani, Faenza. Alla fine della presentazione seguiranno concerto e aperitivo; partecipazione con prenotazione obbligatoria in segreteria entro sabato 17 settembre: 0546 21710. I corsi verranno attivati solo se verrà raggiunto il numero di partecipanti previsto. Onde permettere la corretta organizzazione dei corsi si consiglia di contattare, per tempo, il Servizio Cultura.

Informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura Tel. 0546 994405, Programma completo: www.univadultifaenza.it.