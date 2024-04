Nulla da fare per la seconda torre Hamon: iniziata la demolizione

Addio anche alla seconda torre Hamon. Sono iniziate, un po' a sorpresa, questa mattina le operazioni per demolire anche la seconda torre nell'area ex Sarom. Proprio ieri, durante la seduta del consiglio comunale, il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi aveva presentato un question time sul tema, ma l'assessora Federica Del Conte - assente giustificata - ha fatto sapere che risponderà per iscritto al question time del consigliere d'opposizione. Ma quando la risposta arriverà, anche la seconda torre sarà già demolita.

Il tema che forse fa più discutere è quello della velocità con cui sono state avviate le operazioni di demolizione. L'annuncio del sindaco, che presentava come inevitabile la distruzione dei due manufatti industriali per consentire la realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energie rinnovabili, era arrivato infatti il 27 marzo, in seguito alle indagini di Eni (proprietaria dell'area) che una volta terminate le operazioni di bonifica cederà l'area all'Autorità Portuale. Solo pochi giorni dopo, il 2 aprile, era poi iniziato lo smantellamento della prima torre.

