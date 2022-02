Iniziati i lavori del “Progettone 4” sul ripascimento della costa romagnola

“L’erosione continua ha sempre rappresentato una minaccia per le nostre spiagge – dichiarano Simone Battistoni, Presidente SIB Confcommercio, Maurizio Rustignoli Presidente FIBA Confesercenti. “Accogliamo quindi con molto favore – affermano i Presidenti – le dichiarazioni dell’Assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, Irene Priolo, che ha presentato oggi alle Amministrazioni interessate e agli Operatori balneari il programma dei lavori già avviati di ripascimento della Costa romagnola. Gli interventi previsti partono dal Comune di Riccione e proseguendo sul litorale arriveranno al Lido di Dante, coprendo le aree interessate dalle Province di Rimini, Forlì/Cesena e Ravenna. Ci piace sottolineare come, oltre al grande apprezzamento per la tecnica messa in campo con questo tipo di interventi, sia particolarmente prezioso l'aver anticipato la partenza dei lavori in modo da coniugare al meglio l'esigenza di sviluppare l'intervento sulla costa, ed i normali ed inevitabili disagi ad esso legati, con le esigenze connesse alla partenza della prossima stagione turistica. Non era affatto scontato.” “E’ importante - affermano i Presidenti - che i lavori finiscano prima dell’avvio della stagione balneare, anche per non veder vanificata la promozione dell’offerta turistica predisposta da APT Servizi. “E' doveroso – proseguono i presidenti – ringraziare la nostra Regione, nella persona dell'assessore Irene Priolo e dei tecnici impegnati, che, ancora una volta, con il massimo della tempestività, è riuscita ad organizzare in tempo utile un così complesso lavoro. Siamo certi che, negli anni a venire, si troverà il tempo e il modo di interessare anche altre aree soggette ad erosione e che avessero necessità di interventi così preziosi. Garantiamo sin d'ora il massimo della nostra collaborazione.”