Iniziati i lavori nella scuola Martiri Fantini a Cervia: lavori anche nelle scuole delle frazioni

Sono iniziati i lavori di intervento straordinario per il consolidamento della palestra della scuola Martiri Fantini a Cervia, che prevedono la messa in sicurezza della struttura muraria. La spesa complessiva finanziata dalll’amministrazione comunale è di 300.000 euro. A questi si aggiungono i lavori di manutenzione alle strutture e di efficientamento energetico, effettuati durante l’estate, nella scuola Pascoli e in quelle di Milano Marittima, Pinarella, Pisignano, Castiglione, Tagliata, Montaletto per un importo di oltre 700.000 euro.

L’assessore alla scuola Cesare Zavatta ha dichiarato: "Dopo gli interventi fatti questa estate nelle scuole del nostro territorio, ci accingiamo come promesso a completare l'ultimo lavoro in programma quest'anno. Come amministrazione abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione verso gli edifici scolastici e la sicurezza degli alunni, e le opere fatte lo dimostrano. Gli interventi di manutenzione e consolidamento continueranno anche il prossimo anno, proseguendo sulla strada tracciata da questa amministrazione anche negli scorsi anni".