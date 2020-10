Folle inseguimento sulle auto rubate nella notte: finisce con un incidente

Un folle inseguimento terminato con un incidente stradale. E' quanto successo nella notte tra lunedì e martedì sulla statale Adriatica tra Ravenna, Mezzano e Alfonsine. Intorno all'1.30 i varchi stradali hanno segnalato la presenza di una Fiat Grande Punto, rubata una settimana fa a Ponte Nuovo, sulla statale 16 nella zona di Alfonsine. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei Carabinieri di Ravenna, che ha iniziato le ricerche individuando l'auto rubata proprio nella zona di Alfonsine.

La Punto era affiancata da una seconda auto - un'Audi A3 anch'essa rubata e per il quale furto il proprietario aveva già allertato le forze dell'ordine. La pattuglia ha quindi dato l'alt a entrambe le auto, che in tutta risposta si sono date alla fuga ad altissima velocità sull'Adriatica. I militari hanno così diramato le ricerche alle altre forze dell'ordine, tra le quali i colleghi di Lugo, che si sono mosse tutte in direzione di Alfonsine.

All'altezza di Mezzano, le due auto rubate hanno provato a dividersi: la Punto ha deviato verso il campo sportivo ed è finita in un fosso, con il conducente che è poi sparito in mezzo ai campi. L'Audi è stata invece inseguita fino a Ravenna dove, all'altezza del km 149 poco prima dello svincolo di via Vicoli, ha tamponato un camionista. La Polizia l'ha prontamente affiancata e "chiusa" contro il guard rail, con una volante che ha però a sua volta impattato contro l'Audi. Il conducente del mezzo rubato, un uomo sui 25-30 anni, ha tentato un'ultima fuga in mezzo ai campi, venendo però velocemente braccato dai poliziotti.

Alcuni uomini della Polizia, nell'incidente, sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto si è portata un'ambulanza del 118 per le cure del caso, la scientifica della Polizia e la Polizia locale di Ravenna per i rilievi dell'incidente. Si tratta dell'ennesimo episodio di lavoro in sinergia tra le diverse forze dell'ordine del territorio.