Folle inseguimento con l'auto sospetta: banda in fuga per i campi

Folle inseguimento conclusosi con la banda in fuga lunedì sera. Attorno alle 22, durante un servizio mirato per la repressione dei furti nel forese coordinato dalla Prefettura, mentre diverse auto di Carabinieri e Polizia presidiavano il territorio hanno notato un'auto sospetta, un'Audi A3 con 4 persone a bordo.

Subito sono partite le ricerche, fino a quando l'auto è stata intercettata da una volante di Polizia all'altezza della Dismano a Ravenna e le è stato intimato l'alt. Alt che non è stato rispettato: così è partito un inseguimento in direzione sud. All'altezza del distributore Q8 sulla statale Adriatica - circa dove qualche giorno fa i malviventi hanno assaltato il distributore - i quattro hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti fuori strada. La banda è poi uscita dall'auto ed scappata in mezzo ai campi adiacenti.

Le ricerche sono attualmente in corso. Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è costantemente in aumento, anche a causa alle raffiche di furti dell'ultimo periodo. L'invito ai cittadini è quello, se vedono auto sospette o persone non della zona sospette, di segnalarlo sempre alle forze dell'ordine.